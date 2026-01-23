जालंधर में बारिश का कहर: एक ही दिन में कई सड़क हादसे, मची अफरा-तफरी

आज दिन भर हुई बारिश के कारण शहर में कई जगह सड़क हादसे होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि जालंधर-पठानकोट हाईवे पर सड़क हादसे की घटना सामने आई है। जहां गांव डल्ली के अधीन जनता कॉलेज के पास महिंद्रा पिकअप नियंत्रण खोकर डिवाइडर की ग्रिल तोड़ते हुए...

जालंधर: आज दिन भर हुई बारिश के कारण शहर में कई जगह सड़क हादसे होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि जालंधर-पठानकोट हाईवे पर सड़क हादसे की घटना सामने आई है। जहां गांव डल्ली के अधीन जनता कॉलेज के पास महिंद्रा पिकअप नियंत्रण खोकर डिवाइडर की ग्रिल तोड़ते हुए दूसरी ओर से आ रही कार से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में कार और पिकअप गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। मामले की जानकारी देते हुए एसएस फोर्स के इंचार्ज एएसआई रंधीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को राहगीर से सड़क हादसे की सूचना दी थी।

जिसके बाद वह तुरंत मौके पर पहुंचे तो देखा कि महिंद्रा पिकअप पीबी02ईएन और कार में भीषण टक्कर होने से गाड़ी सड़क पर पलटी हुई है। पुलिस ने बतााय कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन दोनों वाहनों को भारी क्षति पहुंची। हादसे में क्षतिग्रस्त दोनों गाड़ियों को नेशनल हाईवे की मदद से सड़क के किनारे करवाया गया और सड़क साफ करवाने के बाद आवाजाही को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया गया।

दरअसल, पिकअप गाड़ी को अमनदीप पुत्र हरभजन सिंह चला रहा था। वह तेज रफ्तार में जालंधर से भोगपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान जब वह जनता कॉलेज के पास पहुंचा तो अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और महिंद्रा पिकअप डिवाइडर पर लगी ग्रिलें तोड़ते हुए दूसरी साइड पर आ रही किआ कार नंबर पीबी09एआर से टकराकर पलट गई। वहीं दूसरी ओर से किआ कार को अमनप्रीत सिंह पुत्र तरलोचन सिंह चला रहा था, जो भोगपुर से जालंधर की तरफ आ रहा था। हादसे में उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई।

ऐसा ही बस्ती बावा खेल के अधीन आते आधी खुई के पास पिकअप और कार में टक्कर होने का सामने आया है। जहां हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी के एयरबैग खुल गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए व्यक्ति ने बताया कि उनकी पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। इस दौरान लेंसर गाड़ी पीछे से तेज रफ्तार से आई और गाड़ी में टक्कर मार दी।

जिसके कारण लियो विनायल की गाड़ी सड़क पर पलट गई और सामान बिखर गया। कार चालकों के मुंह पर मामूली चोटे आई है और वह अभी दोबारा वापिस आने का कहर चले गए। जिसके कार चालकों के मालिक आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करवाई जाएगी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई।