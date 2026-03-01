Main Menu

  • जालंधर में चोरों का आतंक, 3 दुकानों को बनाया निशाना, CCTV में कैद हुआ मंजर

Edited By Urmila,Updated: 01 Mar, 2026 01:42 PM

terror of thieves in jalandhar

शहर के रामामंडी इलाके में बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा साहिब के पास स्थित मार्केट में एक चोर ने तीन दुकानों के शटर तोड़कर नकदी चोरी कर ली।

जालंधर : शहर के रामामंडी इलाके में बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा साहिब के पास स्थित मार्केट में एक चोर ने तीन दुकानों के शटर तोड़कर नकदी चोरी कर ली। पूरी वारदात दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

दकोहा निवासी गौरव शर्मा ने बताया कि वह पिछले चार सालों से ‘मोबाइल कैंपस’ नाम से दुकान चला रहे हैं। शनिवार रात रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रविवार सुबह पड़ोसी दुकानदारों का फोन आया कि उनकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि गल्ले से करीब 55 हजार रुपये की नकदी चोरी हो चुकी थी।

सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक युवक दुकान में चोरी करता और फिर फरार होता दिखाई दिया। बाद में जानकारी मिली कि चोर ने साथ लगती दो अन्य दुकानों को भी निशाना बनाया। दुकानदारों ने मामले की शिकायत थाना रामामंडी की चौकी दकोहा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

