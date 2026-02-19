Main Menu

जालंधर में NRI के घर पर Firing, मंजर CCTV में कैद

Edited By Kalash,Updated: 19 Feb, 2026 01:14 PM

jalandhar nri house firing

जालंधर के देहात क्षेत्र में एन.आर.आई. परिवार के घर पर देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है।

जालंधर: जालंधर के देहात क्षेत्र में एन.आर.आई. परिवार के घर पर देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भोगपुर के पास स्थित गांव भटनूरा लुबाना में अज्ञात हमलावरों ने घर को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं ये फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।  

सीसीटीवी में दो युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई देते हैं जो कि घर से कुछ दूरी से मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। इसके बाद वह गोलियां चलाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

