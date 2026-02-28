Main Menu

  • Jalandhar में Doctor के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 राउंड गोलियां चलाकर बदमाश फरार

Edited By Vatika,Updated: 28 Feb, 2026 09:59 AM

firing at doctor home

पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस

जालंधर(सोनू): शहर के संतोखपुरा इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। हमलावरों ने पहले घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग की और फिर मकान की ओर गोलियां दागीं।

जानकारी के अनुसार बदमाश करीब 10 राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। घटना के समय डॉक्टर यशपाल अपने परिवार के साथ घर के अंदर मौजूद थे। गनीमत रही कि इस फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही एसीपी, संबंधित थाना एसएचओ सहित उच्च पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

