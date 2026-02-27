Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में फिर बड़ी वारदात, व्यापारी और कर्मचारी की गोली मारकर ह'त्या

पंजाब में फिर बड़ी वारदात, व्यापारी और कर्मचारी की गोली मारकर ह'त्या

Edited By Urmila,Updated: 27 Feb, 2026 02:01 PM

businessman and worker incident inpunjab

मानसा में आज एक बिजनेसमैन और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बिजनेसमैन के सरदूलगढ़ स्थित फार्महाउस के अंदर हुई।

मानसा: मानसा में आज एक बिजनेसमैन और उसके कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बिजनेसमैन के सरदूलगढ़ स्थित फार्महाउस के अंदर हुई। उन्हें किसने और क्यों गोली मारी, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

business murder

जानकारी के मुताबिक, आज सुबह बिजनेसमैन जसवीर सिंह और उनके कर्मचारी बलदेव सिंह को फार्महाउस में किसी ने गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीमें भी सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मृतक जसवीर सिंह के चाचा सतपाल सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 10 बजे घटना की जानकारी मिली। उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस बारे में बात करते हुए SSP भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां दो लोगों की हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!