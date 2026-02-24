पंजाब में मशहूर Singer की सुरक्षा में कटौती की चर्चा

पंजाब में मशहूर सिंगर की सुरक्षा में कटौती किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने एक मशहूर सिंगर की सिक्योरिटी में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया है। जानकारी के अनुसार, आज ही उक्त सिंगर ने शिरोमणि अकाली दल...

जालंधर: पंजाब में मशहूर सिंगर की सुरक्षा में कटौती किए जाने की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि सरकार ने एक मशहूर सिंगर की सिक्योरिटी में कटौती की है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया है। सूत्रों के अनुसार, उक्त सिंगर ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के साथ मुलाकात की थी।

सूत्रों के अनुसार, सिंगर के साथ मुलाकात के दौरान सुरक्षा में तैनात लगभग एक दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। हालांकि इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। पंजाब केसरी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। इस खबर की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है जिसके आधार पर खबर लिखी गई है।