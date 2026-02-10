पंजाबी सिंगर और उसका भाई हेरोइन के साथ गिरफ्तार

माछीवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सुबह 4 बजे संदिग्धों के घरों पर रेड करके कई लोगों को हिरासत में लिया है।

माछीवाड़ा साहिब (टक्कर): माछीवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत सुबह 4 बजे संदिग्धों के घरों पर रेड करके कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 4 के पास से नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक पंजाबी सिंगर और उसके भाई को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना मुखी पवित्र सिंह ने बताया कि SSP दर्पण आहलूवालिया के निर्देशों पर इलाके में 22 जगहों पर रेड की गई। पुलिस ने इन संदिग्ध जगहों से 13 लोगों को हिरासत में लिया।

थाना मुखी ने बताया कि जब पुलिस पार्टी कुहारा रोड अडियाना बस स्टैंड के पास पेट्रोलिंग कर रही थी, तो एक युवक और एक महिला खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस पार्टी को देखकर वे बस स्टैंड में घुसकर बैठ गए, जिसमें से युवक ने अपनी पैंट से एक मोम लगा लिफाफा वहां बैठी महिला को दिया। उसने उसे पीछे फेंक दिया। जब पुलिस ने शक के आधार पर उनसे उनके नाम पूछे, तो उनमें से एक ने अपना नाम सरवन सिंह और महिला ने अपना नाम परमजीत कौर बताया। पुलिस को फेंके गए लिफाफे से 8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। सरवन सिंह और परमजीत कौर दोनों गांव रहीमाबाद खुर्द के रहने वाले हैं, जो भाई-बहन हैं।

पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। परमजीत कौर पिछले समय पंजाबी सिंगर रह चुकी हैं और उन्होंने कई कल्चरल और धार्मिक गाने भी रिलीज किए हैं। परमजीत कौर और उसके भाई सरवन सिंह और उनकी बहन के खिलाफ पहले से ही क्रिमिनल केस दर्ज हैं। एक और केस में 2 लोगों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाकी 9 लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस तैयार किए गए हैं, जिन्हें SDM की कोर्ट में पेश किया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here