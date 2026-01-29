पंजाबी सिंगर का शारीरिक शोषण! गाना रिकॉर्ड करवाने के बहाने...

थाना जोधेवाल की पुलिस ने पंजाबी गीतों की कैसेट रिकॉर्ड करवाने के लिए एक महिला का शारीरिक शोषण करने और 1 लाख 91 हजार की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जांच अधिकारी थानेदार जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता महिला सुरेंद्र कौर पत्नी गुरजंट सिंह वासी हरगोविंद नगर भामिया खुर्द ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने राजविंदर सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी बाजवा कॉलोनी पटियाला के साथ पंजाबी गीतों की कैसेट रिकॉर्ड करने के लिए बात की गई थी। इसके बाद उक्त आरोपी द्वारा उसके साथ शारीरिक शोषण करते हुए उसके 1 लाख 91 हजार की धोखाधड़ी की गई। इसके बाद पुलिस ने उक्त मामले की जांच करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है आरोपी अभी तक फरार है।

