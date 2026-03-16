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पंजाब में 16-17 मार्च को हड़ताल का ऐलान, DC ऑफिसों में कामकाज रहेगा ठप

Edited By Kamini,Updated: 16 Mar, 2026 02:02 PM

strike announced in punjab

पंजाब राज्य जिला (डी.सी.) कार्यालय कर्मचारी यूनियन ने 16 और 17 मार्च 2026 को 2 दिन की कलम छोड़ और कंप्यूटर हड़ताल करने की घोषणा की है।

पंजाब डेस्क: पंजाब राज्य जिला (डी.सी.) कार्यालय कर्मचारी यूनियन ने 16 और 17 मार्च 2026 को 2 दिन की कलम छोड़ और कंप्यूटर हड़ताल करने की घोषणा की है। यूनियन के अनुसार इन 2 दिनों के दौरान डी.सी. कार्यालयों, एस.डी.एम., तहसील और सब-तहसील कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। साथ ही 17 मार्च को अमृतसर में एसएसपी देहाती के कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा।

यूनियन ने बताया कि 16 मार्च को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जिला स्तर पर धरने भी दिए जाएंगे। इसके बाद 17 मार्च को अमृतसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (देहाती) कार्यालय के बाहर राज्य स्तरीय रैली और रोष प्रदर्शन करते हुए कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कर्मचारी संगठन ने कहा कि यदि इस मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो 17 मार्च को होने वाली रैली और धरने के दौरान आगे की रणनीति और आंदोलन के अगले कदमों का ऐलान किया जाएगा। यूनियन ने चेतावनी दी है कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और अमृतसर पुलिस प्रशासन की होगी।

यूनियन ने बताया कि यह फैसला उनके राज्य प्रधान सरदार तेजिंदर सिंह नंगल के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में लिया गया है। आरोप है कि 9 मार्च की देर रात थाना जंडियाला गुरु के एसएचओ नरेश कुमार पुलिस टीम के साथ गांव नंगल दयाल सिंह स्थित उनके घर पहुंचे और बिना किसी शिकायत के छापा मारकर उन्हें हिरासत में ले लिया। यूनियन का कहना है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।

कर्मचारी संगठन का यह भी आरोप है कि तेजिंदर सिंह नंगल, जो अमृतधारी सिख हैं, को थाने ले जाकर उनके धार्मिक प्रतीकों का सम्मान नहीं किया गया और उन्हें पूरी रात हवालात में रखा गया। यूनियन का कहना है कि इस घटना से कर्मचारियों और सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। यूनियन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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