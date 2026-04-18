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दरबार साहिब नतमस्तक हुए पंजाबी सिंगर B Praak, परिक्रमा में बैठ गुरबाणी का लिया आनंद

Edited By Sunita sarangal,Updated: 18 Apr, 2026 11:11 AM

b praak visits sri harmandir sahib

जानकारी के अनुसार मशहूर पंजाबी सिंगर और कंपोजर बी प्राक गत देर रात करीब 11 बजे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए।

अमृतसर(रमन): मशहूर सिंगर बी प्राक श्री हरमंदिर साहिब में देर रात नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने दरबार साहिब में माथा टेक आशीर्वाद लिया।

PunjabKesari, B Praak visits Sri Harmandir Sahib

जानकारी के अनुसार मशहूर पंजाबी सिंगर और कंपोजर बी प्राक गत देर रात करीब 11 बजे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लेते दरबार साहिब में माथा टेका और सरबत के भले की कामना की। जानकारी के अनुसार बी प्राक करीब एक घंटे तक परिक्रमा में बैठे रहे और गुरबाणी श्रवण की।

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बता दें कि बी प्राक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी इसकी तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बी प्राक ने सफेद रंग का कुर्ता-पजामा पहना हुआ है। उनका यह सादगी और आध्यात्मिक भरा अंदाज लोगों ने काफी पसंद किया है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उनके इस रूहानी शख्सियत को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

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