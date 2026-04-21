पंजाब में अगले 5 दिनों तक लंबे-लंबे पावर कट, नहीं आएगी बिजली

पंजाब में लोगों को अगले 5 दिनों तक भारी पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। पावरकॉम (PSPCL) की तरफ से जारी एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक, 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ज़्यादातर जिलों में रोज़ाना 8 से 10 घंटे पावर कट रहने की संभावना है।

जालंधर : पंजाब में लोगों को अगले 5 दिनों तक भारी पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। पावरकॉम (PSPCL) की तरफ से जारी एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक, 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ज़्यादातर जिलों में रोज़ाना 8 से 10 घंटे पावर कट रहने की संभावना है। इसमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला और मोहाली जैसे शहर शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक, कुछ जिलों में 3 दिन और कुछ जिलों में 5 से 6 दिन तक पावर कट रहेगा। पावरकॉम के मुताबिक, अभी पंजाब में पावर की डिमांड करीब 6,000 MW है, जबकि राज्य में प्रोडक्शन करीब 3,300 MW है। इस कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल पूल से करीब 2,700 MW पावर खरीदी जा रही है। पावरकॉम का कहना है कि ये कट मेंटेनेंस के काम की वजह से लगाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पावर सप्लाई को और सुचारू बनाया जा सके। शहरों में पावर कट की डिटेल्स इस तरह हैं।

तारीख के हिसाब से शहरों में बिजली कटौती की जानकारी

21 अप्रैल

मोहाली (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक): IT सिटी ब्लॉक-B, फेज़ 3B2, फेज़ 5, लांडरां रोड, स्वरा और सिंआऊं।

लुधियाना (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक): जागीरपुर, सीरा रोड, मेहरबान, टिब्बा रोड, कैलाश नगर और BRS नगर।

अमृतसर (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक): कंपनी बाग, ठंडी खुई और नहर कॉम्प्लेक्स।

पटियाला (दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक): प्रेम नगर, आदर्श नगर, भादसों रोड और आनंद नगर।

बठिंडा (सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक): बस्ती एरिया, बसंत विहार और गीता भवन एरिया।

22 अप्रैल

मोहाली: फेज़ 10, बैंक कॉलोनी (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक); मोहीनकलां, लॉजिस्टिक्स (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक)।

लुधियाना (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक): शिवाजी नगर, जनकपुरी, इंडस्ट्रियल एरिया-A, और चीमा चौक।

अमृतसर (सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक): हरिपुरा, शास्त्री नगर, और अमन एवेन्यू।

बठिंडा (सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक): बलराम नगर, राम नगर, और संजय नगर।

23 अप्रैल

ज़ीरकपुर (सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक): गुरदेव नगर, पटियाला रोड, और चंडीगढ़ रोड।

लुधियाना (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक): आलमगीर, बसंत एवेन्यू, शिमला कॉलोनी, और बस्ती जोधेवाल।

पटियाला (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक): तेज बाग कॉलोनी, त्रिपुरी, और मालवा कॉलोनी।

बठिंडा (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक): ट्रांसपोर्ट नगर, अर्जुन नगर, और गोपाल नगर।

24 अप्रैल

लुधियाना (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक): सुभाष नगर, राहों रोड, राजगढ़ एस्टेट, और हीरो होम्स।

अमृतसर (सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक): GT रोड, मजीठा रोड और पिंक एवेन्यू।

पटियाला (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक): अपर मॉल रोड, यादवेंद्र कॉलोनी और चिल्ड्रन मेमोरियल चौक।

बठिंडा: डबवाली रोड इंडस्ट्री एरिया और जोधपुर विलेज।

25 अप्रैल

लुधियाना (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक): मोती नगर, शेरपुर और अयाली क्षेत्र।

अमृतसर (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक): डायमंड नगर, व्हाइट एवेन्यू और लाहौरी गेट।

पटियाला (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक): मॉडल टाउन, रघुवीर नगर और गुरु तेग बहादुर कॉलोनी।

बठिंडा (सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक): अजीत रोड, सनसिटी और पावर हाउस रोड।

26 अप्रैल

मोहाली (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक): फेज 7 और H-ब्लॉक।

ज़ीरकपुर (सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक): माया मॉडर्न सिटी और सिंहपुर।

लुधियाना (सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक): साहनेवाल रोड, जनता नगर और दोराहा इंडस्ट्रियल एरिया।

पटियाला (दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक): पुलिस लाइन, सेंट्रल जेल और मिनी सेक्रेटेरिएट।

पावरकॉम ने लोगों से अपील की है कि वे इन कटौतियों के आधार पर अपने काम पहले ही निपटा लें।