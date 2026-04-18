Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बड़ी खबर: पंजाब में पकड़ी गई 64.62 kg हेरोइन, 2 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबर: पंजाब में पकड़ी गई 64.62 kg हेरोइन, 2 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 18 Apr, 2026 01:37 PM

amritsar two accused arrested with 64 62 kg heroin

नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस, पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), अमृतसर यूनिट ने एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

अमृतसर : नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस, पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), अमृतसर यूनिट ने एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने अमृतसर के गांव महल के पास 64.62 किलोग्राम हेरोइन के साथ दो आरोपियों सरवन सिंह निवासी अवा गांव और शमशेर सिंह गांव इकतियारनगर को गिरफ्तार किया गया है।  अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग ₹450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बारे में जानकारी पंजाब के डी.जी.पी. गौरव यादव ने शेयर की है। 

डी.जी.पी. ने कहा कि शुरूआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी हैंडलर और पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में थे। यह नेटवर्क बॉर्डर पार से ड्रग तस्करी से जुड़ा था। इस बारे में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच चल रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!