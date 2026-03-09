Main Menu

पंजाब सरकार का बजट लोगों के साथ एक और बड़ा धोखा: बैंस

Edited By Kamini,Updated: 09 Mar, 2026 11:48 AM

bains jibe at punjab government budget

पंजाब सरकार के पेश किए गए सालाना बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व MLA और सीनियर नेता सिमरजीत सिंह बैंस ने इसे 'जनविरोधी' और 'दिशाहीन' बताया है।

लुधियाना: पंजाब सरकार के पेश किए गए सालाना बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व MLA और सीनियर नेता सिमरजीत सिंह बैंस ने इसे 'जनविरोधी' और 'दिशाहीन' बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का बजट लोगों के साथ एक और बड़ा धोखा है।

सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि इस बजट में पंजाब के आम आदमी, किसानों और युवाओं के लिए कुछ भी नया नहीं है, बल्कि यह पुरानी योजनाओं को नए रंग में पेश करने की कोशिश है। उन्होंने चिंता जताई कि पंजाब पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, सरकार के पास कर्ज चुकाने या इनकम बढ़ाने का कोई ठोस रोडमैप नहीं है। पंजाब के लोग अब इस सरकार की लॉबिंग को समझ चुके हैं।

