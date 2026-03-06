Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, मार्च में ही तेज गर्मी की दस्तक, बारिश को लेकर भी आई नई Update

पंजाब में बदला मौसम का मिजाज, मार्च में ही तेज गर्मी की दस्तक, बारिश को लेकर भी आई नई Update

Edited By Vatika,Updated: 06 Mar, 2026 11:24 AM

punjab weather changes

पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम को लेकर नई अपडेट सामने आई है

चंडीगढ़: पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम को लेकर नई अपडेट सामने आई है। अब ठंड लगभग खत्म हो चुकी है और तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा है।

मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह के अनुसार अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग के मुताबिक 12 मार्च तक बारिश की कोई संभावना नहीं है।

पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह सामान्य से 7.1 डिग्री अधिक चल रहा है। श्री आनंदपुर साहिब में सबसे अधिक 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार हैं, जिससे दिन के समय गर्मी का असर और बढ़ सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!