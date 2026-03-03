Main Menu

पंजाब में बसों के रंग बदलने को लेकर हरसिमरत बादल का AAP सरकार पर हमला

Updated: 03 Mar, 2026 03:54 PM

शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी

 चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा शाब्दिक हमला किया और उसकी नीतियों को ‘नकली क्रांति’ करार दिया।

हरसिमरत बादल ने ट्वीट में कहा कि पहले नकली ‘स्वास्थ्य क्रांति’, फिर नकली ‘शिक्षा क्रांति’ और अब नकली ‘ट्रांसपोर्ट क्रांति’ लाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने अब PRTC (राज्य परिवहन) की बसों को पार्टी के झंडे के नीले, पीले और सफेद रंगों में पुनः पेंट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के लोग इन ‘नकली क्रांतियों’ के असली रंगों से परिचित हो चुके हैं और 2027 की विधानसभा चुनावों में AAP को इसका जवाब देंगे।

