  • बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर सियासत तेज: हरसिमरत कौर बादल ने CM भगवंत मान पर लगाए गंभीर आरोप

Edited By Kamini,Updated: 19 Feb, 2026 05:29 PM

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला किया है।

पंजाब डेस्क: शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला किया है। एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब में टारगेटेड फिरौतियों और मर्डर का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

हरसिमरत बादल द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक, गैंगस्टर अब उन बिजनेसमैन को टारगेट करने लगे हैं जिनके सिर्फ बच्चे हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि ये बिजनेसमैन अपना खानदान खोने के डर से पुलिस के पास जाने के बजाय चुपचाप भारी फिरौती दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप

हरसिमरत बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि "आम आदमी पार्टी सरकार के राज में पंजाब में टारगेटेड फिरौती और हत्याएं जारी हैं। सरकार मिनिमम सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रही है, इसलिए पुलिस से कॉन्टैक्ट करने के बजाय बिजनेसमैन फिरौती के पैसे दे रहे हैं। इससे पहले ही राज्य के बिजनेस के माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है और बाहर की इंडस्ट्री कम हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाबियों की सिक्योरिटी का मसला सुलझाने के बजाय प्रचार और नाटकों में व्यस्त हैं।"

