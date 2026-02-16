Main Menu

  • CM भगवंत मान के अस्पताल में भर्ती होने पर सुनील जाखड़ का तंज, अंग्रेजी कहावत लिख कहा...

Edited By Kalash,Updated: 16 Feb, 2026 03:14 PM

sunil jakhar tweet on cm mann

सुनील जाखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अस्पताल जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

चंडीगढ़ : सुनील जाखड़ ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अस्पताल जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसे लेकर सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया है। 

सुनील जाखड़ ने लिखा कि 'मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के जल्दी ठीक होने की कामना करता इस बात से हैरान हूं कि जब भी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता तो इसे उनकी बीमारी से जोड़ कर देखने की बजाय इसके और अर्थ निकालने लगते हैं। अंग्रेजी कहावत 'Caesar’s wife must be above suspicion' जैसे मुख्यमंत्री को यह याद रखना चाहिए है कि जो व्यक्ति ऊंचे और जिम्मेदार पद या मर्यादा वाली पोजिशन पर हो उसका व्यवहार शक से परे होना चाहिए।   

PunjabKesari

