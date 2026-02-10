Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भारत-US ट्रेड डील पर सुनील जाखड़ विरोधियों पर बरसे, जानें क्या कहा (वीडियो)

भारत-US ट्रेड डील पर सुनील जाखड़ विरोधियों पर बरसे, जानें क्या कहा (वीडियो)

Edited By Kalash,Updated: 10 Feb, 2026 01:34 PM

india us trade deal sunil jakhar

भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

पंजाब डेस्क: भाजपा के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस डील को लेकर लोगों, खासतौर पर पंजाब के नागरिकों को भ्रमित करने का काम कर रही हैं। जाखड़ के मुताबिक वैश्विक स्तर पर अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” अभियान से कई देशों में अस्थिरता बनी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीतिक समझ से इस स्थिति को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उनका कहना था कि इस समझौते के चलते भारतीय उत्पादों पर अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क लगेगा, जिससे भारत को लाभ होगा।

सुनील जाखड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस समझौते में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जाखड़ ने कहा कि किसानों की बड़ी आय सुरक्षित रखी गई है और जिन क्षेत्रों में भारत पहले से आत्मनिर्भर है, वहां विदेशी आयात को बढ़ावा नहीं दिया गया। सेब उत्पादकों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने तय किया है कि तय कीमत से कम दर पर सेब का आयात नहीं होगा, ताकि देश के किसानों को नुकसान न पहुंचे।

उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पंजाब के युवाओं को भी नए अवसर मिलेंगे। उनके अनुसार एमएसएमई, कपड़ा और दवा उद्योग को इससे मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे युवाओं का विदेश जाने का रुझान कम हो सकता है। किसान आंदोलनों और ट्रेनों के रोके जाने के सवाल पर जाखड़ ने किसान नेताओं से अपील की कि वे टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई चिंता है तो उसे बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है और केंद्र सरकार तक बात पहुंचाई जा सकती है, लेकिन आम लोगों को परेशान करना सही नहीं है।

और ये भी पढ़े

पाकिस्तान के साथ व्यापार बहाल करने की मांगों पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक सीमा पार से अवैध गतिविधियां और आतंकवाद पूरी तरह नहीं रुकता, तब तक इस तरह के कदम जोखिम भरे हो सकते हैं। जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता पंजाब की खेती और उद्योग दोनों के भविष्य के लिए एक अहम अवसर साबित हो सकता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!