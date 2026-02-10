Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जेल प्रशासन में फेरबदल, सुपरिटेंडेंटो व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को किया स्थानांतरित

जेल प्रशासन में फेरबदल, सुपरिटेंडेंटो व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को किया स्थानांतरित

Edited By Kamini,Updated: 10 Feb, 2026 05:50 PM

reshuffle in prison administration

पंजाब जेल विभाग ने जेल के सुपरीटेंडेटो व डिप्टी सुपरिटेंडेंटो का तबादला किया गया है।

लुधियाना (स्याल) : पंजाब जेल विभाग ने जेल के सुपरीटेंडेटो व डिप्टी सुपरिटेंडेंटो का तबादला किया गया है। जारी सूची के अनुसार 16 अधिकारियों का तबादला किया गया है जिनमें कुलवंत सिंह, गुरचरण सिंह, मनजीत सिंह, चंचल कुमारी, इकबाल आदि शामिल है। सूची निम्नलिखित है-

PunjabKesari

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!