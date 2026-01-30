हलवारा एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले हाई-लेवल मीटिंग, Alert मोड में प्रशासन

जिला प्रशासन 1 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हलवारा एयरपोर्ट के वर्चुअल उद्घाटन की तैयारियों को फाइनल कर रहा है।

हलवारा (लाडी) : जिला प्रशासन 1 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हलवारा एयरपोर्ट के वर्चुअल उद्घाटन की तैयारियों को फाइनल कर रहा है। इस संबंध में, लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने हलवारा एयरपोर्ट का दौरा किया और मौके पर किए जा रहे इंतजामों का जायजा लिया।

डिप्टी कमिश्नर ने एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स का विस्तार के साथ मुआयना करते बुनियादी ढांचे, सिक्योरिटी इंतज़ाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिजली, सफ़ाई और वर्चुअल उद्घाटन समारोह के लिए की जा रही लॉजिस्टिक तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समेत सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बाकी बचे सभी काम तय समय में पूरे करने और संबंधित एजेंसियों के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए।

डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने टर्मिनल हॉल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, इंडियन एयर फ़ोर्स,लोक निर्माण विभाग और दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद बोलते हुए, डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने कहा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, MP और MLA मौजूद रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि मीटिंग में एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन पार्टनर और दूसरे डिपार्टमेंट को ड्यूटी सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि फ्लाइट्स के लिए कोई तारीख या समय तय नहीं किया गया है, लेकिन पहले फेज में हलवारा से दिल्ली के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी और इसे बाद में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि थर्ड IRB की 54 मेंबर सिक्योरिटी टीम की ट्रेनिंग चल रही है और सभी संबंधित डिपार्टमेंट बाकी काम पर काम कर रहे हैं।

डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री का वर्चुअल उद्घाटन समारोह आसानी से और सही तरीके से कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी इंतज़ाम पहले ही पूरे कर लिए जाने चाहिए। उन्होंने प्रोटोकॉल का पूरा पालन पक्का करने पर भी ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सभी संबंधित डिपार्टमेंट और एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उद्घाटन समारोह के दौरान कोई दिक्कत न हो। मीटिंग में दिल्ली से सीनियर एयरपोर्ट प्लानिंग बोर्ड ऑफिसर अनिल गुप्ता, हलवारा एयरपोर्ट के CEO जगीर सिंह, जगराओं के SP रमिंदर सिंह देओल, रायकोट की SDM पायल गोयल, तहसीलदार विशाल वर्मा और सभी शामिल डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर और इंडियन एयरफोर्स स्टेशन हलवारा के ऑफिसर भी मौजूद थे।

यह ध्यान देने वाली बात है कि हलवारा एयरपोर्ट के चालू होने से इलाके की एयर कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा और इससे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी नई तेज़ी मिलने की उम्मीद है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here