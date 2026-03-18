Breaking: पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद

पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बठिंडा में 2 आरोपियों को काबू करके उनसे 2 हैंड ग्रेनेड जब्त किए है। मिली जानकारी के अनुसार, काउंटर इंटेलिजेंस, बठिंडा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संभावित आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं।

In a major breakthrough, Counter Intelligence, #Bathinda averts a major terror threat, apprehends 2 accused, and recovers 2 hand grenades.



Preliminary investigation reveals that the grenades recovered are a part of an illegal supply-chain linked to cross-border elements,… pic.twitter.com/FgvS91CqAg — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) March 18, 2026

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद किए गए ग्रेनेड एक अवैध सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, जिनका संबंध सीमा पार बैठे तत्वों से जुड़ा हुआ है। इनका मकसद पंजाब में शांति और जन सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना था। इस संबंध में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है, ताकि इस नेटवर्क के आगे और पीछे जुड़े लोगों की पहचान की जा सके। पंजाब पुलिस ने कहा है कि वह राज्य में आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराध को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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