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पंजाब केसरी के होटल पर कार्रवाई के विरोध में उतरे Sukhbir Badal, कहा-बदले की राजनीति या प्रशासनिक मनमानी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Mar, 2026 10:23 PM

sukhbir badal protests action against punjab kesari s hotel

जालंधर में पंजाब केसरी के होटल पार्क प्लाजा पर बुल्डोजर चलाए जाने को लेकर अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है।

पंजाब डैस्क : जालंधर में पंजाब केसरी के होटल पार्क प्लाजा पर बुल्डोजर चलाए जाने को लेकर अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुखबीर ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार न केवल मीडिया को दबाने पर तुली हुई है, बल्कि प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे पंजाब केसरी और जगबाणी टीवी के खिलाफ भी प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई कर रही है। पार्टी का कहना है कि सरकार को यह बर्दाश्त नहीं कि ये मीडिया समूह उसकी लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं।

अकाली दल ने बताया कि सरकार ने समाचार समूह के स्वामित्व वाले होटल के हिस्से को गिराने की कार्रवाई की, जबकि उन्हें कोर्ट में अपील दायर करने का समय तक नहीं दिया गया। पार्टी ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और ऐसे प्रतिशोधपूर्ण और दमनकारी कृत्यों का विरोध किया जाता है।

शिरोमणि अकाली दल उन पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारियों की भी निंदा करता है, जिन्होंने पंजाब केसरी समूह के साथ एकजुटता दिखाते हुए बदले की भावना से की गई कार्रवाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया था।

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