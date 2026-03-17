पंजाब केसरी के होटल पर कार्रवाई को लेकर बोले Sukhpal Khaira, कहा-‘Invest Punjab’ का दावा झूठा

जालंधर में पंजाब केसरी के होटल पार्क प्लाजा पर बुल्डोजर जाने को लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार पर तीखा निशाना साधा है। खैहरा ने टवीट जारी कर 'पंजाब में ‘Invest Punjab’ का यह दावा पूरी तरह झूठा है।

पंजाब डैस्क : जालंधर में पंजाब केसरी के होटल पार्क प्लाजा पर बुल्डोजर चलाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार पर तीखा निशाना साधा है। खैहरा ने टवीट जारी कर ''पंजाब में ‘Invest Punjab’ का यह दावा पूरी तरह झूठा है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से बने एक होटल को गिरा दिया, सिर्फ इसलिए कि पंजाब केसरी अखबार ने अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के पक्ष में खबर नहीं छापी।

खैरा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इतनी जल्दी कार्रवाई की कि होटल संचालकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें उच्च न्यायालय जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसी तेजी और कठोरता से गैंगस्टर और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती, तो यह न्याय की सही दिशा में एक कदम होता।

