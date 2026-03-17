Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब केसरी के होटल पर कार्रवाई को लेकर बोले Sukhpal Khaira, कहा-‘Invest Punjab’ का दावा झूठा

पंजाब केसरी के होटल पर कार्रवाई को लेकर बोले Sukhpal Khaira, कहा-‘Invest Punjab’ का दावा झूठा

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 17 Mar, 2026 09:51 PM

speaking on the action taken against the punjab kesari hotel sukhpal khaira sta

जालंधर में पंजाब केसरी के होटल पार्क प्लाजा पर बुल्डोजर जाने को लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार पर तीखा निशाना साधा है। खैहरा ने टवीट जारी कर  'पंजाब में  ‘Invest Punjab’ का यह दावा पूरी तरह झूठा है।

पंजाब डैस्क : जालंधर में पंजाब केसरी के होटल पार्क प्लाजा पर बुल्डोजर चलाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार पर तीखा निशाना साधा है। खैहरा ने टवीट जारी कर  ''पंजाब में  ‘Invest Punjab’ का यह दावा पूरी तरह झूठा है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से बने एक होटल को गिरा दिया, सिर्फ इसलिए कि पंजाब केसरी अखबार ने अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के पक्ष में खबर नहीं छापी।

खैरा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इतनी जल्दी कार्रवाई की कि होटल संचालकों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें उच्च न्यायालय जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसी तेजी और कठोरता से गैंगस्टर और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती, तो यह न्याय की सही दिशा में एक कदम होता।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!