गुरदासपुर में भीषण हादसा: दो युवकों की दर्दनाक मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

घरोटा-दीनानगर रोड के गांव भवानी के पास दो मोटरसाइकिलों की सीधी टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक छोटा बच्चा मामूली चोटों के साथ बच गया।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया) : घरोटा-दीनानगर रोड के गांव भवानी के पास दो मोटरसाइकिलों की सीधी टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक छोटा बच्चा मामूली चोटों के साथ बच गया।

जानकारी के अनुसार, गांव मिलवां का सौरव अपने मोटरसाइकिल पर भवानी की ओर जा रहा था, जबकि गांव रामवाल का मनिंदर सिंह दूसरी ओर से घरोटा की ओर आ रहा था। अचानक भवानी के पास एक आवारा कुत्ता सड़क पार कर रहा था, जिससे दोनों मोटरसाइकिल चालक संतुलन खो बैठे और दोनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान पिंड मिलवां के सौरव और पिंड रामवाल के मनिंदर सिंह की मौत हो गई। महिला राजिंदर कौर गंभीर रूप से घायल हुई हैं और उनका इलाज चल रहा है, जबकि एक छोटा बच्चा कृष्णा मामूली चोटों के साथ ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

इस मामले में घरोटा चौकी इंचार्ज सरताज सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि दो युवकों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने बयान दर्ज कर धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव वारसों को सौंप दिए गए हैं। इस हादसे के कारण पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।