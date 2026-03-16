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रंग बदलने से क्रांति आती तो गिरगिट सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता, AAP सरकार पर सुनील जाखड़ का तीखा हमला

Edited By Kamini,Updated: 16 Mar, 2026 10:56 AM

sunil jakhar attacks aap government

शिक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क: शिक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा गया कि यदि केवल रंग बदलने से क्रांति आ जाती तो गिरगिट सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता। 

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सुनील जाखड़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (x) पोस्ट शेयर कर कहा, ''अगर सिर्फ रंग बदलने से क्रांति आती तो गिरगिट सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता। अगर स्कूलों के रंग बदलने से ही शिक्षा क्रांति आ गई होती तो आम आदमी पार्टी के विधायक अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते। आलोचना करते हुए यह भी कहा गया कि जिस शिक्षा क्रांति पर खुद सरकार के विधायक भरोसा नहीं करते, उस पर आम जनता कैसे विश्वास कर सकती है। यह बयान राज्य में शिक्षा सुधारों को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सामने आया है।

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