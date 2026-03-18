पंजाब में 48 घंटे अहम ! 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 22 मार्च तक मौसम का बड़ा अनुमान

पंजाब के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ठंडी हवाओं के साथ-साथ बादल भी छाए हुए हैं।

जालंधर : पंजाब के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ठंडी हवाओं के साथ-साथ बादल भी छाए हुए हैं। वहीं, मौसम विभाग, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ ने अगले पांच दिनों के लिए पंजाब के अलग-अलग जिलों के लिए मौसम का बड़ा अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक का बड़ा अनुमान लगाया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, गरज के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम को लेकर पंजाब के लिए अगले 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं। भारी बारिश के साथ-साथ बिजली भी चमकेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज पूरे पंजाब में मौसम साफ रहेगा और विभाग ने कुछ जिलों को छोड़कर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आज गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गुरुवार, 19 मार्च को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 19 मार्च को पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, लुधियाना, रूपनगर, एस. ए. एस. नगर (मोहाली) और फतेहगढ़ साहिब में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। 40-50 km प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओले गिरने की संभावना है। बाकी जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

इसी तरह, शुक्रवार, 20 मार्च को भी खराब मौसम का कहर जारी रहेगा। माझा, दोआबा और पूर्वी मालवा के ज्यादातर जिलों में आंधी, तेज हवाएं और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। पूरे राज्य में भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग को उम्मीद है कि शनिवार, 21 और 22 मार्च से मौसम फिर साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने अभी इन दो दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम, खासकर आंधी-तूफान और बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतें और पेड़ों या मिट्टी की इमारतों के नीचे शरण लेने से बचें।

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