Ludhiana : सेंट्रल जेल में हवालाती से मिलने आई बहन गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2026 04:01 PM
सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे बंद भाई से मुलाकात करने आई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उक्त महिला से 30 ग्राम खुला जर्दा बरामद हुआ है।
लुधियाना (स्याल) : सैट्रल जेल में सलाखों के पीछे बंद भाई से मुलाकात करने आई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उक्त महिला से 30 ग्राम खुला जर्दा बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा सहायक सुपरीटेंडेंट सुखपाल सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि रानी पत्नी किशन कुमार निवासी ई.डबलू.एस कॉलोनी,ताजपुर रोड की रहने वाली है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here