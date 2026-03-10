Main Menu

Ludhiana में Gun Point पर कपड़ा कारोबारी से लूट, मिन्नतों के बावजूद लुटेरों ने दातर से किया हमला

Edited By Vatika,Updated: 10 Mar, 2026 09:47 AM

ludhiana robbery

महानगर में बेखौफ लुटेरों ने एक बार फिर पुलिस सुरक्षा के दावों की हवा निकाल कर रख

लुधियाना(राज): महानगर में बेखौफ लुटेरों ने एक बार फिर पुलिस सुरक्षा के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। ताजा मामला थाना डिवीजन नंबर 3 के अंतर्गत आती चौकी श्रृंगार सिनेमा के पास का है, जहां सोमवार की देर रात बाइक सवार दो नकाबपोश लुटेरों ने एक कपड़ा कारोबारी को अपना निशाना बनाया।

पीड़ित कारोबारी रिंकू मल्होत्रा जब रात को अपने काम से वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में घात लगाए बैठे लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। लुटेरों ने कारोबारी पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी देकर उनसे सोने की अंगूठी और नकदी छीन ली। जुल्म की इंतहा तब हो गई जब कारोबारी अपनी जान की भीख मांगते हुए मिन्नतें करता रहा, लेकिन पत्थर दिल लुटेरों ने भागने से पहले उनके कंधे पर तेजधार हथियार (दातर) से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया और मौके से रफूचक्कर हो गए। इस वारदात के बाद जब पीड़ित और इलाका निवासी न्याय की गुहार लगाने और शिकायत दर्ज कराने के लिए चौकी श्रृंगार सिनेमा पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

रात के समय संवेदनशील इलाके की इस चौकी में केवल एक ही पुलिस मुलाजिम मौजूद था। पुलिस की इस ढीली कार्यप्रणाली को देख लोगों ने जमकर रोष जाहिर किया और आरोप लगाया कि यदि थानों और चौकियों में पुलिस की नफरी ही पूरी नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना एस.एच.ओ. खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस अधिकारियों ने कारोबारी के बयान दर्ज कर इलाके में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि इन बेखौफ लुटेरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।

