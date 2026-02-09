तरनतारन के लॉ कॉलेज में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक युवक ने कॉलेज में घुसकर एक छात्रा को गोली मार दी।

तरनतारन : तरनतारन के लॉ कॉलेज में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक युवक ने कॉलेज में घुसकर एक छात्रा को गोली मार दी। घटना के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लिया। इस दुखद घटना में दोनों की मौत हो गई।

मृतक छात्रा की पहचान नौशेरा पन्नू की रहने वाली संदीप कौर के रूप में हुई है, जो लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। जबकि युवक की पहचान गांव मल्लियां के रहने वाले प्रिंस राज सिंह के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक ने कॉलेज में घुसकर संदीप कौर के माथे पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा करके जांच शुरू कर दी है। इस घटना से कॉलेज के स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल बन गया।

