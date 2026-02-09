Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब के लॉ कॉलेज में बड़ी वारदात, युवक ने युवती को गोली मार की खुद'कुशी

पंजाब के लॉ कॉलेज में बड़ी वारदात, युवक ने युवती को गोली मार की खुद'कुशी

Edited By Urmila,Updated: 09 Feb, 2026 12:11 PM

major incident in punjab law college

तरनतारन के लॉ कॉलेज में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक युवक ने कॉलेज में घुसकर एक छात्रा को गोली मार दी।

तरनतारन : तरनतारन के लॉ कॉलेज में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक युवक ने कॉलेज में घुसकर एक छात्रा को गोली मार दी। घटना के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लिया। इस दुखद घटना में दोनों की मौत हो गई।

मृतक छात्रा की पहचान नौशेरा पन्नू की रहने वाली संदीप कौर के रूप में हुई है, जो लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। जबकि युवक की पहचान गांव मल्लियां के रहने वाले प्रिंस राज सिंह के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक ने कॉलेज में घुसकर संदीप कौर के माथे पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा करके जांच शुरू कर दी है। इस घटना से कॉलेज के स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल बन गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!