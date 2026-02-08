Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में मौसम का बड़ा बदलाव, विभाग ने 13 फरवरी तक बारिश को लेकर दिए ये संकेत

पंजाब में मौसम का बड़ा बदलाव, विभाग ने 13 फरवरी तक बारिश को लेकर दिए ये संकेत

Edited By Urmila,Updated: 08 Feb, 2026 05:58 PM

punjab weather update

पंजाब के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। पंजाब और चंडीगढ़ में शाम को ठंडी हवाएं चलने से लोगों को हल्की ठंड का अहसास हुआ।

जालंधर: पंजाब के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। पंजाब और चंडीगढ़ में शाम को ठंडी हवाएं चलने से लोगों को हल्की ठंड का अहसास हुआ। वहीं, IMD चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों के लिए पंजाब के मौसम को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने आज से 13 फरवरी तक का लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। वहीं, मौसम विभाग ने बारिश या कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, दिन में तेज हवाएं चलती रहेंगी। धूप निकलने के बावजूद ठंड का एहसास बना रहेगा।

मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पाल सिंह ने बताया कि इस हफ्ते मौसम सूखा रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक मिनिमम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जिसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही, अगले 2 दिनों तक कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां आपको यह भी बता दें कि पंजाब के 15 जिलों अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, रूपनगर, मोहाली और पटियाला में तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसी हवाएं अगले दो दिनों तक चलती रहेंगी।

अगर पंजाब के तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पंजाब के तापमान में 0.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। सभी जिलों का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री से 25.6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी 6.8 डिग्री से 11.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सामान्य तापमान से थोड़ा ज्यादा है। सबसे ज्यादा तापमान 25.6 डिग्री फरीदकोट में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री होशियारपुर में रिकॉर्ड किया गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!