Amritsar: पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद ने लिया खूनी रूप! Firing से दहल उठा इलाका

Edited By Kamini,Updated: 04 Feb, 2026 01:42 PM
सुल्तानविंड थाने के तहत कोट मित सिंह इलाके में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ झगड़ा सोमवार देर शाम हिंसक झड़प में बदल गया।
अमृतसर (जशन): सुल्तानविंड थाने के तहत कोट मित सिंह इलाके में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ झगड़ा सोमवार देर शाम हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों की ओर से ईंटें फेंकी गईं, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग के भी आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।
एक पक्ष के लखविंदर सिंह ने बताया कि 3-4 दिन पहले पतंग उड़ाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस और झगड़ा हुआ था, जिसके बारे में संबंधित पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो सोमवार शाम की यह घटना नहीं होती। उन्होंने बताया कि उनके भतीजे पर फिर से हमला किया गया और दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई।
वहीं, रिपोर्टर्स से बात करते हुए ADCP सिटी-1 विशालजीत सिंह ने कहा कि पतंग उड़ाने को लेकर कुछ दिन पहले 2 पार्टियों में बहस हुई थी, जिसके बाद फिर से झगड़ा शुरू हो गया और मारपीट भी हुई। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान दोनों पार्टियों ने खुलेआम ईंटें चलाईं, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और दोनों पार्टियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here