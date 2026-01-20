Amritsar Encounter: पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्ट ढेर

जिले में पुलिस व गैंगस्टर में मुठभेड़ की खबर सामने आई है।

अमृतसर: जिले में पुलिस व गैंगस्टर में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर मनी प्रिंस को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मनी प्रिंस पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी लगातार तलाश की जा रही थी।

पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर मनी प्रिंस अमृतसर के अटारी इलाके के पास छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख मनी प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे कोई भी जवान घायल नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से मनी प्रिंस की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि यह मनी प्रिंस का दूसरा एनकाउंटर था। इससे पहले एक मुठभेड़ में वह घायल हो गया था और इलाज के लिए गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। डीआईजी संदीप गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि मनी प्रिंस के खिलाफ तरनतारन समेत कई जिलों के थानों में 50 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और डकैती जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। कुछ मामलों में उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

