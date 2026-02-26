नौजवान रणजीत के Encounter पर बोले जत्थेदार गढ़गज, कहा- होनी चाहिए निष्पक्ष जांच

नौजवान रणजीत सिंह के कथित एनकाउंटर को लेकर मामला लगातार गरमाता जा रहा है।

पंजाब डेस्क: नौजवान रणजीत सिंह के कथित एनकाउंटर को लेकर मामला लगातार गरमाता जा रहा है। इसी बीच श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज का बयान सामने आया है। बता दें कि, सरहदी इलाके दुरांगला के गांव आदियां में पुलिस चौकी पर हुए हमले में 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में युवक रणजीत सिंह को मार गिराया।

जत्थेदार गढ़गज ने कहा पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और सच्चाई सामने लाना जरूरी है। जत्थेदार गढ़गज ने कहा कि राज्य में कानून का राज होना चाहिए, न कि पुलिस का। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस तरह मारना गलत है- चाहे कोई पुलिसकर्मी किसी नागरिक को मारे या फिर कोई नागरिक पुलिस कर्मी को मारे। हर मामले का फैसला अदालत में होना चाहिए और कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए।

वहीं आपको बता दें कि, इस एनकाउंटर को लेकर युवक के परिवार का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि, सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस रणजीत सिंह को उठाकर ले गई थी और बाद में उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाया गया और उसके साथ अन्याय किया गया है। परिवार ने मांग की है कि जिन पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की इस घटना में भूमिका है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके बेटे को न्याय दिलाया जाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here