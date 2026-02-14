पंजाब की सियासत में फिर एक्टिव हुए बिक्रम मजीठिया, बोले– AAP सरकार वादे निभाने में फेल

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 14 Feb, 2026 11:07 AM

bikram singh majithia punjab politics

माननीय सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब की सियासत में फिर से एक्टिव हो गए हैं।

अमृतसर (छीना) : माननीय सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब की सियासत में फिर से एक्टिव हो गए हैं। इस दौरान वे अकाली नेताओं और वर्करों से मेल-मिलाप करते हुए कई मीटिंग भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मार्केट कमेटी गहरी के पूर्व चेयरमैन जैमल सिंह वरपाल ने आज बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की और पार्टी की मजबूती और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों पर डिटेल में चर्चा की।

इस मौके पर मजीठिया ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अपनी पॉलिसी से सरकारी खजाना भरने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल को अब पंजाबियों को जवाब देना चाहिए कि AAP सरकार को पटियाला में पावरकॉम (PSPCL) की कीमती 50 एकड़ ज़मीन PUDA को ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि AAP की कम तजुर्बे वाली लीडरशिप पंजाब में सरकार चलाने और लोगों से किए वादे पूरे करने में फेल रही है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन जैमल सिंह वरपाल ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया के मैदान में आने से अकाली नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई जान आ गई है। इस समय कवि मलकीत सिंह वरपाल, जस वरपाल, राजबीर सिंह और अन्य हस्तियां मौजूद थीं।

