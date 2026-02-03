Main Menu

  Big Breaking : नाभा जेल से बाहर आए बिक्रम मजीठिया

03 Feb, 2026 02:50 PM

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद आज नाभा जेल से बाहर आ गए।

पटियाला/नाभा: शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद आज नाभा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे मजीठिया के समर्थकों ने पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून 2025 को मजीठिया को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था और यह मामला कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ा है। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा था कि वह बिक्रम को जेल में क्यों रखना चाहते हैं।

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मजीठिया पिछले सात महीनों से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मजीठिया की हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को नोटिस जारी किया था। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछली सुनवाई के दौरान मजीठिया ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अंतरिम बेल मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि केस के हालात को देखते हुए बेल दी जा रही है। कोर्ट ने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि मजीठिया को साल 2022 में N.D.P.S. केस में पहले ही बेल मिल चुकी थी, जिसे कैंसिल करने की राज्य सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में खारिज कर दी थी।

