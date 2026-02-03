जेल से रिहा होने के बाद गुरुद्वारा दुख निवारण नतमस्तक हुए मजीठिया

Edited By Kamini,Updated: 03 Feb, 2026 05:40 PM
शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया आज जेल से रिहा हो गए हैं।
पटियाला : शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया आज जेल से रिहा हो गए हैं। मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया। नाभा जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया और फिर सीधे पटियाला के गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में गुरु साहिब के सामने माखा टेकने पहुंचे।
इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के कई सीनियर नेता पहले ही गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके थे और अपनी तरफ से बिक्रम मजीठिया से मुलाकात की। इस मौके मजीठिया ने कहा कि जेल में उन्हें नितनेम करने के लिए बहुत समय मिला, जिसके लिए वह भगवान के शुक्रगुजार हैं।
