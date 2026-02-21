Main Menu

पंजाब चुनाव से पहले भाजपा में जाएगा सिद्धू जोड़ा? जानें क्या बोले CM नायब सैनी

Edited By Urmila,Updated: 21 Feb, 2026 06:09 PM

nayab singh saini on sidhu couple

पंजाब में विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है और उससे पहले सभी पार्टियों ने अपने-अपने लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

अमृतसर : पंजाब में विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है और उससे पहले सभी पार्टियों ने अपने-अपने लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के पॉलिटिकल भविष्य को लेकर भी एक बड़ा सवाल है कि सिद्धू जोड़ा 2027 में क्या फैसला लेंगे। नवजोत कौर सिद्धू के हालिया बयानों में उनके BJP की तरफ झुकाव की चर्चा चल रही है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक अहम बयान सामने आया है।

आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी एक प्रोग्राम के लिए अमृतसर पहुंचे थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सिद्धू जोड़े के उनके संपर्क में होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह फिलहाल उनके संपर्क में नहीं हैं। इसके साथ ही नायब सैनी ने यह भी कहा कि जब भी सिद्धू जोड़ा उनके संपर्क में आएंगे, तो वे उन्हें जरूर बताएंगे। 

यहां आपको बता दें कि डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और कई सीनियर लीडरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। फिलहाल, नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन डॉ. नवजोत कौर सिद्धू पहले ही कह चुकी हैं कि वह लोगों की सेवा करती रहेंगी, चाहे वह राजनीति में रहें या कोई समाज सेवा संगठन बनाएं। अब सिद्धू दंपत्ति क्या राजनीतिक फैसला लेते हैं, इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिल पाएगा।

