Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab Police ने 400 किसानों पर Case किया दर्ज! बठिंडा में हुई थी झड़प

Punjab Police ने 400 किसानों पर Case किया दर्ज! बठिंडा में हुई थी झड़प

Edited By Kamini,Updated: 20 Feb, 2026 01:44 PM

punjab police files case against farmers

पंजाब पुलिस द्वारा किसानों पर मामला दर्ज करने का मामला सामने आया है।

बठिंडा : पंजाब पुलिस द्वारा किसानों पर मामला दर्ज करने का मामला सामने आया है।  जानकारी के मुताबिक, बठिंडा के रामपुरा फूल गांव के जिओंद गांव में भारतीय किसान यूनियन (एकता-उगराहां) के किसानों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद पंजाब पुलिस ने करीब 400 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि बुधवार को जिओंद गांव में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर झड़प हुई थी।

इस दौरान कथित तौर पर दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की बात कही जा रही है। वहीं, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अभी तक इस बारे में किसी भी पुलिस अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि अपने साथियों के खिलाफ शिकायतों के मामले में किसानों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस दौरान पुलिस ने किसानों को गांवों में ही रोक दिया और जिओंद गांव में पुलिस और किसानों के बीच यह झड़प हुई। अब पुलिस ने इस मामले में 400 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!