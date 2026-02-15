Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बठिंडा सूटकेस म'र्डर केस, परिवार ने अंतिम रस्में करने से किया इंकार

बठिंडा सूटकेस म'र्डर केस, परिवार ने अंतिम रस्में करने से किया इंकार

Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2026 12:18 PM

bathinda suitcase murder case

गत दिनों हत्या के बाद सूटकेस में डालकर फैंकी गई युवती का अंतिम संस्कार सहारा जनसेवा की ओर से करवाया गया था।

बठिंडा (परमिंद्र) : गत दिनों हत्या के बाद सूटकेस में डालकर फैंकी गई युवती का अंतिम संस्कार सहारा जनसेवा की ओर से करवाया गया था। इस अवसर पर मौके पर पहुंचे युवती के परिजनों व नजदीकी रिश्तेदारों ने उसकी अस्थियां चुनने से इंकार कर दिया। रिश्तेदारों ने सहारा जनसेवा से ही अपील की कि उसकी अस्थियां चुनकर उन्हें प्रवाह कर दें। गौरतलब है कि गत 9 फरवरी को युवती सपना उर्फ मलिका को उसके एक साथी ने ही कत्ल करने के बाद उसका शव सूटकेस में डालकर मलोट रोड पर फैंक दिया था। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

पता चला है कि लड़की बाघापुराणा, जिला मोगा की रहने वाली थी व अपने परिजनों की मर्जी के बिना बठिंडा में उक्त लड़के के साथ रह रही थी। इस कारण उसके परिजन उसके साथ नाराज थे। पुलिस प्रशासन की ओर से लड़की का शव उसके परिजनों को सौंपने के लिए बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने सहारा जनसेवा के साथ तालमेल करके बठिंडा में ही लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया।

इस मौके पर उसके कुछ रिश्तेदारों ने शिरकत की, लेकिन उन्होंने सपना की अस्थियां लेने से इंकार कर दिया। सहारा जनसेवा की ओर से उसके अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां चुगकर उन्हें सुरक्षित रख दिया है। सहारा प्रवक्ता ने बताया कि अस्थियों को जल्द हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!