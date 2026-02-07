Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कमल कौर भाभी मर्डर केस: अमृतपाल मेहरो का साथी कोर्ट में पेश

कमल कौर भाभी मर्डर केस: अमृतपाल मेहरो का साथी कोर्ट में पेश

Edited By Vatika,Updated: 07 Feb, 2026 04:14 PM

kamal kaur bhabhi murder case

कैंट थाना पुलिस ने कल अमृतपाल मेहरो के साथी रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया था,

बठिंडा(विजय): कैंट थाना पुलिस ने कल अमृतपाल मेहरो के साथी रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसे शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। थाना प्रमुख दलजीत सिंह धालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले अमृतपाल मेहरो ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंफ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या कर दी थी।

PunjabKesari

इसके बाद पुलिस ने चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से पुलिस ने उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अमृतपाल मेहरो विदेश भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने अब आरोपी रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने घटना के बाद अमृतपाल को अमृतसर साहिब एयरपोर्ट पर सुरक्षित छोड़ा था। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को माननीय कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी से गहराई से पूछताछ की जाएगी।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!