Punjab में IAS/PCS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां किया तैनात

Edited By Kamini,Updated: 07 Feb, 2026 11:14 AM

पंजाब सरकार के आदेशों के तहत पंजाब में IAS/PSC अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार के आदेशों के तहत पंजाब में IAS/PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनकी तैनातियां तुरन्त प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। 2 IAS और 2 PCS का तबादला किया है जिनमें कुमार अमित, रामवीर, सुरिंदर सिंह, यशपाल शर्मा शामिल हैं। सूची निम्नलिखित है:

