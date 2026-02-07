Main Menu

Punjab में IAS/PCS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे कहां किया तैनात

पंजाब सरकार के आदेशों के तहत पंजाब में IAS/PSC अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार के आदेशों के तहत पंजाब में IAS/PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनकी तैनातियां तुरन्त प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। 2 IAS और 2 PCS का तबादला किया है जिनमें कुमार अमित, रामवीर, सुरिंदर सिंह, यशपाल शर्मा शामिल हैं। सूची निम्नलिखित है: 

PunjabKesari

PunjabKesari

PunjabKesari

