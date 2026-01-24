Main Menu

अमृतसर, तरनतारन व गुरदासपुर में 10 जगहों पर NIA ने की छापेमारी, जानें पूरा मामला

24 Jan, 2026

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने अमृतसर के खंडवाला इलाके में स्थित एक मंदिर

अमृतसर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) ने अमृतसर के खंडवाला इलाके में स्थित एक मंदिर पर ग्रेनेड हमला करने के मामले में कार्रवाई करते हुए अमृतसर, तरनतारन व गुरदासपुर जिलों में 10 जगहों पर छापेमारी की है। ये तीनों जिले बॉर्डर से संबंधित है और ये तीनों ही विदेशी आतंकियों के निशाने पर रहे हैं।

एजेंसी अधिकारियों ने ये सारी कार्रवाई 14 मार्च 2025 की रात को थाना छेहर्टा के अधीन आते खंडवाला स्थित एक मंदिर में ग्रेनेड हमले को लेकर की है। इस दौरान अधिकारियों ने कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए।

ये मामला 14 मार्च 2025 की रात को हुआ था। एक बाइक पर आए 2 युवकों ने खंडवाला स्थित ठाकुरद्वारा सनातन मंदिर के बाहर ग्रेनेड फेंककर विस्फोट करके सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश रची थी। इस हमले को विदेशी आतंकियों के आदेशों पर अंजाम दिया गया था।

