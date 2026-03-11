Punjab में आज : मशहूर गायक से जुड़ी चौंकाने वाली खबर तो वहीं घरेलू गैस संकट! पढ़ें Top 10
1. तरुण चुघ का आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला, खोल कर रख दी पोल
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कहा कि तरनतारन जिले में 18 किलो हेरोइन...
2. मशहूर पंजाबी गायक पर हमला, Highway पर बदमाशों ने चलाई गोलियां
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक राणा सहोता से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर ...
3. CM भगवंत मान की टिप्पणियों को लेकर गरमाई सियासत, महिला आयोग के पास पहुंची कांग्रेस
पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बार फिर बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल, पंजाब प्रदेश ...
4. चंडीगढ़ में पियक्कड़ों की लगी मौज... अब 24 घंटे मिलेगी शराब
शराब के शौकीनों की मौज लग गई है, दरअसल अब होटलों में 24 घंटे शराब मिलेगी...
5. पंजाब में LPG सिलेंडरों के लिए मची हाहाकार! लग गईं लंबी कतारें
पंजाब के औद्योगिक शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत के कारण लोगों को ...
6. CM मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर विधानसभा में हंगामा, परगट सिंह ने स्पीकर पर लगाए पक्षपात के आरोप
पंजाब विधानसभा में आज उस समय भारी हंगामा हुआ जब कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत...
7. किसानों ने लाडोवाल टोल प्लाजा को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, पढ़ें...
पंजाब का सबसे महंगा लाडोवाल टोल प्लाजा एक बार फिर फ्री करने की सूचना प्राप्त हुई ...
8. पंजाब में 3 PCS अधिकारियों को मिला अतिरिक्त चार्ज, पढ़ें किन्हें कहां मिली जिम्मेदारी
पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए 3 PCS अधिकारियों अतिरिक्त ...
9. पंजाब में आएगा आंधी-तूफान, लगातार 3 दिन हो सकती है बारिश
गर्मी का सामना कर रहे पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव...
10. पंजाब: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा झटका, खड़ी हुई नई मुसीबत
एक तरफ जहां पिछले कुछ महीनों में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पंजाब के दूसरे जिलों की तरह ...
