Punjab में आज : राजनीति में बड़ा उलटफेर तो वहीं रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी, पढ़ें Top 10
पंजाब में Teachers की बढ़ी मुश्किल! Exams के बीच अब सरकार ने लगा दी ये नई ड्यूटी
आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार 2022 में मुख्य रूप से तीन गारंटी - शिक्षा, स्वास्थ्य और ...
2. पंजाब में सियासी धमाका! पूर्व कैबिनेट मंत्री का पोता अकाली दल में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी
आज पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ...
3. अमृतसर–जालंधर हाईवे जाम के बाद आखिर झुका प्रशासन, रिहा किया DC ऑफिस प्रधान
आखिरकार पुलिस प्रशासन को अमृतसर-जालंधर नेशनल हाईवे जाम करने के बाद संगठनों की भारी...
4. 'अज कोई ट्रेन विच सफर न करो...', पंजाब-दिल्ली ट्रेन ट्रैक को IED से उड़ाने की धमकी
आंतकी संगठन खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से रेलवे विभाग को ई-मेल के जरिए रेलवे...
5. अमेरिका से पंजाब खींच लाई मौ/त, घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में जोड़े की मौ/त
अमेरिका से अपने पैतृक गांव मरगिंदपुरा आ रहे पति-पत्नी की घर पहुंचने से पहले ही एक हादसे ...
6. पंजाब के कई इलाकों में छाए बादल, फिर गिरेगा तापमान, पढ़ें Latest Weather Update
मार्च के महीने में ही पंजाब के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय ...
7. पंजाब में LGP गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद! आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने के आसार
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान सहित दर्जनों खाड़ी देशों पर किए जा रहे जानलेवा हमलों ...
8. Ludhiana School Bomb Threat: सामने आए स्कूलों के नाम, Exams के बीच पुलिस ने खाली करवाए परिसर
महानगर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया ...
9. 200 रुपए ने रातों-रात बनाया करोड़पति, सिक्योरिटी गार्ड के खाते में आए डेढ़ करोड़
मोहाली के जीरकपुर में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति की किस्मत ...
10. BSF की सख्त कार्रवाई, बॉर्डर पर पाकिस्तानी तस्कर ढेर
पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और दूसरे तरीकों से हेरोइन की तस्करी की घटनाओं में लगातार तेजी ...
