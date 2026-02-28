Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : सियासी बयानों ने मचाई हलचल! तो वहीं स्कूलों को निर्देश जारी, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 28 Feb, 2026 05:00 PM

breaking news punjab top 10 top 10

"जिम्मेदारी चुक्को या झोला चुक्को", प्रताप बाजवा का Jalandhar फायरिंग मामले को लेकर CM मान पर तंज

1. "पंजाब आज ICU और वेंटिलेटर पर", मजीठिया का पंजाब सरकार पर तीखा निशाना
शिरोमणि अकाली दल द्वारा यहां ‘पंजाब बचाओ’ रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान ...

2. Punjab के स्कूलों के समय में बदलाव, 1 मार्च से लागू होंगी नई Timings, पढ़ें...
पंजाब सरकार ने बदलते मौसम को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में ...

3. Punjab : ‘भाजपा और AAP एक ही सिक्के के दो पहलू’ – खैहरा का बड़ा आरोप
कांग्रेस पार्टी की ओर से बरनाला की अनाज मंडी में आयोजित 'मनरेगा मजदूर और किसान...

4. पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर Rahul Gandhi की सीधी चेतावनी, मंच से कह दी बड़ी बात
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने पंजाब दौरे के दौरान राज्य की पूरी लीडरशिप...

और ये भी पढ़े

5. 'पंजाब बचाओ रैली' में गरजे सुखबीर बादल, कहा- ‘ड्रग माफिया खत्म करने को लाएंगे कानून’
शिरोमणि अकाली दल ने रामपुरा फूल में पंजाब बचाओ रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकाश...

6. "राहुल गांधी असली Hero", पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने शायराना अंदाज में घेरी सरकार, बोले- "काले अंग्रेज' लूट रहे  पंजाब"
बरनाला में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित विशाल 'मनरेगा मजदूर और किसान बचाओ रैली' को...

7. "जिम्मेदारी चुक्को या झोला चुक्को", प्रताप बाजवा का Jalandhar फायरिंग मामले को लेकर CM मान पर तंज
पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला...

8. Amritsar : सीमा पार ड्रग-हथियार तस्करी का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन करते हुए सीमा पार से ड्रग्स और अवैध हथियार...

9. Students के लिए राहत भरी खबर, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जारी किए नए निर्देश
चंडीगढ़ में स्कूली बच्चों पर बढ़ते भारी स्कूल बैग का बोझ अब कम किया जाएगा। बच्चों की सेहत ...

10. “तेरी सिक्योरिटी Withdraw कराणी हुण",  मजीठिया का मशहूर Punjabi Singer को मजाकिया अंदाज में तंज
पंजाब की सियासत में इन दिनों एक वीडियो को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया हाल...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!