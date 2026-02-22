5 hours ago
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 22 Feb, 2026 01:01 PM
Breaking : दो पुलिसवालों की गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौ'त, चैक पोस्ट के अंदर मिले श'व
1. Big Breaking : तरनतारन में शादी समारोह दौरान सरपंच की हत्या करने वालों का एनकाउंटर
हाल ही में तरनतारन जिले के सिद्धू फार्म में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच हरबिंदर सिंह ...
2. 'कित्थे है इंसाफ?' शुभकरण सिंह मामले में परगट सिंह ने घेरी आम आदमी पार्टी
पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस MLA परगट सिंह ने युवा किसान शुभकरण सिंह की शहादत को ...
3. सड़क की खराब हालत ने ली मासूम की जान, 14 टायरों वाले ट्रक ने पिता के सामने कुचला इकलौता बेटा
स्थानीय शहर के टी-प्वाइंट पर नेशनल हाईवे पर पुल बनाने वाली कंपनी की लापरवाही ...
4. Breaking : दो पुलिसवालों की गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौ'त, चैक पोस्ट के अंदर मिले श'व
गुरदासपुर जिले के दोरांगला पुलिस स्टेशन के तहत आधियां चेक पोस्ट पर दो पुलिस कर्मियों ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. घरवाली के पास पहुंच गई बाहरवाली, हुआ जमकर हंगामा, मामला जान उड़ जाएंगे होश
सोशल मीडिया पर अक्सर ही समाज को शर्मसार करने वाली घटनाएं देखने को मिल रही ...
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास के बड़े फैसले सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : जानें मौसम का हाल तो वहीं परीक्षाएं होने से पहले बड़ी अपडेट, पढ़ें Top
Punjab में आज : Lucky मर्डर केस में नया मोड़ तो वहीं PSTET-2 को लेकर जरूरी खबर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : हेरोइन की बड़ी खेप बरामद तो वहीं मौसम को लेकर Latest Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : क्लास में बैठी छात्रा को युवक ने मारी गोली तो वहीं पार्टी ने मजीठिया को सौंपी अहम...
Punjab में आज : गर्वनर के साथ नजर आए डेरा ब्यास प्रमुख तो वहीं राजनीति में नया बवाल, पढ़ें Top 10
Solana
मेष राशि वालों आज आपके फैसले भविष्य की दिशा तय करेंगे। व्यापार या नौकरी में नई शुरुआत का संकेत है। परिवार में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
वृष राशि वालों आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। बिजनेस में छोटा लेकिन पक्का लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करेंगे।
मिथुन राशि वालों आज संचार आपकी ताकत बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का असर दिखेगा।
कर्क राशि वालों आज भावनाओं में बहने से बचें। व्यापार में नई डील पर विचार हो सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा होगी। पेट और पाचन का ध्यान रखें।
सिंह राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। रुका काम गति पकड़ेगा।
कन्या राशि वालों आज सूझबूझ से फायदा होगा। बिजनेस में नई रणनीति काम कर सकती है। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। आज किसी पार्टी में जाने का मौका...
तुला राशि वालों आज संतुलित निर्णय सफलता दिलाएंगे। कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत ठीक रहेगी लेकिन...
वृश्चिक राशि वालों आज रहस्यमयी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी मुद्दे पर स्पष्टता आएगी। तनाव से बचने के...
धनु राशि वालों आज उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। संतान या छोटे भाई-बहन से खुशी मिलेगी। जांघ या कमर में दर्द हो सकता है।
मकर राशि वालों आज मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। बिजनेस में स्थिर वृद्धि होगी। आज बाहर जाने के पहले घर के बड़ो से आशीर्वाद ज़रुर लें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव का अवसर मिल सकता है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
मीन राशि वालों आज का दिन शानदार साबित हो सकता है। व्यापार में नई दिशा मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। नींद पूरी न होने से आलस्य रहेगा।
