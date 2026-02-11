Main Menu

  • Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 11 Feb, 2026 05:00 PM

"मान साहब, अगर आपमें हिम्मत है तो...अश्वनी शर्मा ने AAP सरकार को किया चैलेंज

1. "मान साहब, अगर आपमें हिम्मत है तो...अश्वनी शर्मा ने AAP सरकार को किया चैलेंज
भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के...

2. 'मैं भगवंत मान दा की चुक लेया' निक्के सिद्धू समेत धरने पर बैठ गया मूसेवाला का परिवार
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पूरा परिवार मानसा के SSP ऑफिस में धरने पर बैठ ...

3. राधा स्वामी डेरा ब्यास प्रमुख को लेकर मजीठिया का Tweet, सांझी की खास तस्वीरें
 शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ...

4. पंजाब खिलाफ नई साजिश....! सुखबीर बादल ने प्रवासियों के मामले में घेरी AAP सरकार
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब...

5. राजा वड़िंग ने जसवीर गढ़ी को लिया आड़े हाथों, सुनाई खरी-खोटी
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन...

6. लाल सूटकेस में लड़की का श'व देख घबराए लोग, पंजाब में आज एक और सनसनीखेज खबर ने उड़ाए होश
बठिंडा जिले के गांव बहमन दीवाना के समीप उस समय सनसनी फैल गई, जब एक लाल रंग...

7. मूसेवाला के परिवार के सपोर्ट में उतरे राजा वडिंग, बोले-  क्यों परेशान कर रही है...
दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने मानसा के एसएसपी कार्यालय के बाहर ...

8. SAD-BJP गठबंधन की चर्चाओं पर बोले सुनील जाखड़
शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच फिर गठबंधन होने की चल रही चर्चाओं के ...

9. पेंशन पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बंकर में सोते समय सैनिक की हुई थी मौ\त
 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसले में साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनाती...

10. कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, सोच-समझ कर निकले घर से बाहर
भारत-अमरीका और दूसरे देशों के साथ किए गए टैक्स-फ्री ट्रेड एग्रीमैंट का देश में लगातार विरोध ...

