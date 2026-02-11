2 hours ago
Punjab में आज : धरने पर बैठा मूसेवाला का परिवार तो वहीं हड़ताल का ऐलान, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 11 Feb, 2026 05:00 PM
"मान साहब, अगर आपमें हिम्मत है तो...अश्वनी शर्मा ने AAP सरकार को किया चैलेंज
1. "मान साहब, अगर आपमें हिम्मत है तो...अश्वनी शर्मा ने AAP सरकार को किया चैलेंज
भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के...
2. 'मैं भगवंत मान दा की चुक लेया' निक्के सिद्धू समेत धरने पर बैठ गया मूसेवाला का परिवार
दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पूरा परिवार मानसा के SSP ऑफिस में धरने पर बैठ ...
3. राधा स्वामी डेरा ब्यास प्रमुख को लेकर मजीठिया का Tweet, सांझी की खास तस्वीरें
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के ...
4. पंजाब खिलाफ नई साजिश....! सुखबीर बादल ने प्रवासियों के मामले में घेरी AAP सरकार
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब...
Punjab में आज : क्लास में बैठी छात्रा को युवक ने मारी गोली तो वहीं पार्टी ने मजीठिया को सौंपी अहम...
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान,...
Punjab में आज : नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी तो वहीं AAP MLA ने घेरा केजरीवाल, पढ़ें...
5. राजा वड़िंग ने जसवीर गढ़ी को लिया आड़े हाथों, सुनाई खरी-खोटी
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन...
6. लाल सूटकेस में लड़की का श'व देख घबराए लोग, पंजाब में आज एक और सनसनीखेज खबर ने उड़ाए होश
बठिंडा जिले के गांव बहमन दीवाना के समीप उस समय सनसनी फैल गई, जब एक लाल रंग...
7. मूसेवाला के परिवार के सपोर्ट में उतरे राजा वडिंग, बोले- क्यों परेशान कर रही है...
दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने मानसा के एसएसपी कार्यालय के बाहर ...
8. SAD-BJP गठबंधन की चर्चाओं पर बोले सुनील जाखड़
शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच फिर गठबंधन होने की चल रही चर्चाओं के ...
9. पेंशन पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बंकर में सोते समय सैनिक की हुई थी मौ\त
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसले में साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनाती...
10. कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, सोच-समझ कर निकले घर से बाहर
भारत-अमरीका और दूसरे देशों के साथ किए गए टैक्स-फ्री ट्रेड एग्रीमैंट का देश में लगातार विरोध ...
USD $
11/02/2026 16:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। घर-परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। लंबे समय से रुका हुआ ऑफिस का कार्य आज पूरा हो सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
मिथुन राशि वालों का आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।
कर्क राशि वालों के लिए दिन खुशियों भरा रहेगा। माता-पिता के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
सिंह राशि वालों का आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा मौका मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा का विचार बन सकता है।
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक कार्यों से दूरी बनाए रखें।
तुला राशि वालों का आज का दिन बेहतर रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। घरेलू कामों में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आनंददायक रहेगा। संतान के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके अच्छे व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे।
धनु राशि वालों का आज का दिन शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। व्यापार में लाभ के...
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग...
कुंभ राशि वालों का आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। काम से जुड़ी विदेश यात्रा संभव है।
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी से विवाद करने से बचें। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। मित्रों की मदद से रुके हुए काम...
