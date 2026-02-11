मूसेवाला के परिवार के सपोर्ट में उतरे राजा वडिंग, बोले-  क्यों परेशान कर रही है...

दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने मानसा के एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है।

पंजाब डेस्क : दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने मानसा के एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। इस मामले में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सिद्धू मूसेवाला के परिवार के हक में उतर आए हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करते हुए अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ट्वीट किया कि जब स्वर्गीय शुभदीप सिंह (सिद्धू मूसेवाला) के माता-पिता को सिर्फ एक मामूली पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए मानसा पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो इससे आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजा वडिंग ने आगे कहा कि पंजाब पुलिस पंजाब के एक प्यारे बेटे के परिवार को क्यों परेशान कर रही है? उन्होंने भगवंत मान से तुरंत शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया।

बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का कहना है कि जनवरी में उनके साथ हुई कथित धोखाधड़ी के संबंध में उन्होंने दर्खास्त दिया था, लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बंटी बैंस के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग दोहराई और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, वे धरने पर बैठे रहेंगे।

