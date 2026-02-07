पंजाब का पानी हरियाणा भेजने की साजिश पर काम कर रही AAP, केंद्रीय ट्रिब्यूनल दौरे पर बोले सुखबीर बादल

आम आदमी पार्टी SYL नहर के ज़रिए पंजाब का पानी हरियाणा को देने की अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रही है।

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी SYL नहर के ज़रिए पंजाब का पानी हरियाणा को देने की अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब के पानी की एक भी एक्स्ट्रा बूंद हरियाणा को नहीं जाने देगा।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब के नदियों के पानी को लूटने की साजिश आज और भी साफ हो गई, क्योंकि केंद्रीय ट्रिब्यूनल टीम के पंजाब के दरियाओं के पानी को लूटने के लिए दौरे में AAP सरकार ने पूरी हिमायत की है। इस मौके पर पंजाब सरकार ने नहरी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों भी साथ भेजे। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी SYL नहर के ज़रिए पंजाब के दरियाओं का पानी हरियाणा को देने की अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रही है।

The sell-out of Punjab’s river waters is becoming even clearer with the @AAPPunjab govt becoming a party to facilitating the visit of the Central Tribunal team to rob Punjab of its river waters.

This proves that @AamAadmiParty is trying to execute its conspiracy to transfer… pic.twitter.com/pFbQKcuvVn — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 6, 2026

पंजाब के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब के पानी की एक भी एक्स्ट्रा बूंद हरियाणा को नहीं जाने देगा। उन्होंने कहा कि "मैं भगवंत मान को बताना चाहूंगा कि श्री प्रकाश सिंह जी बादल की सरकार ने SYL नहर को डीनोटिफाई करके और यह ज़मीन मालिकों/किसानों को वापस करके #SYL मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।"

