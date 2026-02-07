पंजाब का पानी हरियाणा भेजने की साजिश पर काम कर रही AAP, केंद्रीय ट्रिब्यूनल दौरे पर बोले सुखबीर बादल

Main Menu

Updated: 07 Feb, 2026 01:49 PM

आम आदमी पार्टी SYL नहर के ज़रिए पंजाब का पानी हरियाणा को देने की अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रही है।

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी SYL नहर के ज़रिए पंजाब का पानी हरियाणा को देने की अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब के पानी की एक भी एक्स्ट्रा बूंद हरियाणा को नहीं जाने देगा।

सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब के नदियों के पानी को लूटने की साजिश आज और भी साफ हो गई, क्योंकि केंद्रीय ट्रिब्यूनल टीम के पंजाब के दरियाओं के पानी को लूटने के लिए दौरे में AAP सरकार ने पूरी हिमायत की है। इस मौके पर पंजाब सरकार ने नहरी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों भी साथ भेजे। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी SYL नहर के ज़रिए पंजाब के दरियाओं का पानी हरियाणा को देने की अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रही है।

पंजाब के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब के पानी की एक भी एक्स्ट्रा बूंद हरियाणा को नहीं जाने देगा। उन्होंने कहा कि "मैं भगवंत मान को बताना चाहूंगा कि श्री प्रकाश सिंह जी बादल की सरकार ने SYL नहर को डीनोटिफाई करके और यह ज़मीन मालिकों/किसानों को वापस करके #SYL मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।"

