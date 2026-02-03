1 hour ago
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
03 Feb, 2026 01:45 PM
मुकेरियां के दिल्ली-जम्मू हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया..
1) पंजाब के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौ+त
मुकेरियां के दिल्ली-जम्मू हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया..
2) "इलाज दी लोड़ तुहानू ए", राजा वड़िंग को Navjot Sidhu का करारा जवाब, गरमाई सियासत
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग और पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू के बीच..
3) लुधियाना पुलिस कमिश्नर का बड़ा Action, SHO सराभा नगर सस्पेंड
लुधियाना पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस कमिश्नर ने अनुशासनहीनता ...
4) आज जेल से बाहर आएंगे बिक्रम मजीठिया, सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल
पंजाब के पूर्व मंत्री और सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया आज नाभा जेल से बाहर आएंगे। ..
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) हलवारा एयरपोर्ट : लुधियाना–दिल्ली फ्लाइट्स का शेड्यूल तय! मार्च में शुरू होगी उड़ानें
पीएम मोदी द्वारा हलवारा एयरपोर्ट का उदघाटन करने के बाद यहां से मार्च में दिल्ली के लिए शुरू...
हरियाणा में 5 आईएएस, 1 आईआरपीएस अधिकारी का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट
Punjab में आज : बड़े अफसरों के तबादले तो वहीं फिर बिगड़ेगा मौसम, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बिक्रम मजीठिया को मिली Bail तो वहीं डेरा ब्यास मुखी पर हरपाल चीमा का बड़ा बयान,...
Punjab में आज : आतंकी शहजाद भट्टी का साथी गिरफ्तार तो वहीं इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का निधन, पढ़ें Top...
Punjab में आज : Republic Day समारोह में गरमाया माहौल तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : स्कूलों व कॉलेज को मिली धमकी तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : 10वीं के छात्र के लिए काल बनी चाइना डोर तो वहीं मौसम Alert, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी तो वहीं AAP MLA ने घेरा केजरीवाल, पढ़ें...
Punjab में आज : पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी को लगा झटका तो वहीं Weather...
मेष- आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने के...
वृष - आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
मिथुन- आज का दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। करियर से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त...
कर्क- आज का दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर...
सिंह- आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय लाभकारी साबित हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं।
कन्या- आज का दिन सोच-समझकर फैसले लेने का रहेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा।
तुला- आज आपके लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न...
वृश्चिक- आज का दिन आत्मविश्लेषण और सुधार का रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के...
धनु- आज का दिन आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। करियर और शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में...
मकर- आज का दिन मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं।
कुंभ- आज का दिन नए अनुभव और अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिल सकता है।
मीन- आज का दिन मानसिक शांति और संतुलन का रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से...
